Москва, , 16:12 — REGNUM Российским пользователям стоит обновить видеокарты в условиях резкого снижения их стоимости, вызванного падением котировок криптовалют. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 июня заявил доктор экономических наук, профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Видеокарты

«Конечно, пользователям ПК стоит обновить свои видеокарты в условиях резкого падения цен на них. Это пока конъюнктурный спад, далее можно предположить, что в условиях санкций их поставки могут быть ограничены, — сказал Сафонов. — Что касается других комплектующих, то цены на них будут зависеть от двух факторов: курса доллара к рублю, последствия санкционной политики. Как временный фактор можно рассматривать и фактор снижения потребности в майнинге из-за проблем разрыва экономических связей».

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, как будет сокращаться майнинг криптовалюты на видеокартах.