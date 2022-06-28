Рим, 28 июня, 2022, 16:09 — ИА Регнум. Прививки от коронавируса, вероятно, нужно будет делать раз в год, заявил 28 июня заместитель министра здравоохранения Италии Пьерпаоло Силери.

Poliziadistato.it Вакцинация от коронавируса в Италии

В настоящее время Италия переходит «из стадии пандемии в стадию эндемии», считает Силери.

За все время эпидемии в Италии скончались почти 170 тысяч носителей вируса, было зафиксировано более 18,2 миллиона случаев, прививки сделали 49,9 миллиона граждан (население Италии — 59 миллионов человек).