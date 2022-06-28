Москва, 28 июня, 2022, 16:09 — ИА Регнум. По самым оптимистичным прогнозам, рост мировой инфляции может затормозить во второй половине 2023 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 июня заявил доктор экономических наук, профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.

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«Эксперты Банка международных расчетов очень правильно отмечают один из основных рисков для мировой экономики в 2022 году. В экономике, основанной на массовом потреблении и высоком уровне потребительского кредитования, стагфляция резко увеличивает риски личных банкротств, роста бедности и в конечном счете снижения темпов роста, — сказал он. — А по самым оптимистичным прогнозам, рост мировой инфляции может притормозить лишь во второй половине 2023 года. Но надо понимать, что пока не все глобальные риски, порождённые санкционной политикой США, реализовались».

Как отметил Сафонов, у центральных банков есть очень ограниченный выбор инструментов, которые они уже задействовали, — повышение учетной ставки.

«А стерилизация денежной массы в нынешних условиях просто будет приводить к дополнительному росту цен на кредитные ресурсы, а значит, будет стимулировать инфляцию», — уточнил Сафонов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз, что повышения ставок центральных банков может быть недостаточно для того, чтобы обеспечить финансовую стабильность в условиях роста инфляции.