Париж, 28 июня, 2022, 16:08 — ИА Регнум. Ассоциация мэров Франции и мэр украинского города Ирпень подписали в Париже «декларацию о намерениях», которая позволяет французским муниципалитетам оперативно участвовать в реконструкции города, сообщает Le Parisien.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Франции

«Мы заявляем о твердом желании участвовать на уровне местного сообщества в восстановлении Украины», — заявил глава Ассоциации мэров Дэвид Лиснар.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон вернулся к вопросу о поставках оружия Украине во время пресс-конференции по итогам саммите G7 в Германии.

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