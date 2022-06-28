Тбилиси, , 16:08 — REGNUM Национальное агентство государственного имущества минэкономики Грузии перевыполнило план по приватизации госимущества на первый квартал 2022 года на 8%. Об этом 28 июня сообщает пресс-служба ведомства.

По данным министерства, от продажи госсобственности в бюджеты разных уровней поступило 170,3 млн лари или почти $58 млн. Из них в госбюджет ушло 127,6 млн лари или около $43 млн, муниципалитетам досталось 26,3 млн лари или около $9 млн, а бюджет Аджарии пополнился на 1,1 млн лари или $0,4 млн.

Сообщается, что всего по программе приватизации за полугодие было проведено 1190 аукционов. По данным бизнес-издания bm. ge, самый дорогой объект — здание бывшей Михайловской больницы в Тбилиси — за 16 млн лари или $5,4 млн. купил российский бизнесмен Шалва Бреус.