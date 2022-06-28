Москва, 28 июня, 2022, 16:06 — ИА Регнум. Повышения ставок центральных банков может быть недостаточно для обеспечения финансовой стабильности в условиях роста инфляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 июня заявил заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.

Picserver.org Инфляция

«Обеспечение финансовой стабильности в условиях развития инфляции — сложная задача. Центральные банки для целей регулирования обычно используют механизм повышения ключевой процентной ставки, но, как правило, его недостаточно для обеспечения финансовой стабильности: убирая с рынка избыточную ликвидность, это одновременно увеличивает издержки компаний из-за увеличения стоимости обслуживания долга, — сказал Перепелица. — Центральные банки должны работать в тесном контакте с другими государственными структурами, обеспечивающими регулирование финансового рынка».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Перепелица заявил, что ситуация с разгоном мировой инфляции может закончится глубочайшим глобальным экономическим кризисом.