Волгоград, , 16:15 — REGNUM Автомобили, микроавтобусы, тракторы и другую технику, а также 77 тонн строительных материалов передала 28 июня администрации Станично-Луганского района ЛНР Волгоградская область, сообщает пресс-служба администрации региона.

Андрей Бочаров в ЛНР https://www.volgograd.ru

Соглашением о сотрудничестве между Волгоградской областью и Станично-Луганским районом подписали в присутствии главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника руководители субъектов — Андрей Бочаров и Альберт Зинченко. Документ определяет интеграцию и сотрудничество в реализации проектов по многим аспектам, от коммунальной сферы и транспортной инфраструктуры до развития предпринимательства и научно-образовательных связей.

«Я очень счастлив и благодарен, что именно Волгоградская область стала нашим старшим товарищем. За те восемь лет, что мы были оккупированной территорией, нам надо очень много сделать. В том числе, чтобы перевернуть сознание жителей», — подчеркнул Альберт Зинченко.

После подписания соглашения о сотрудничестве стороны осмотрели технику, которую волгоградская делегация передала для ЛНР. Транспортные средства необходимы району, в том числе, для обеспечения противопожарной безопасности.

В целом с февраля по июнь 2022 года из Волгоградской области в Донбасс и освобождённые регионы Украины отправлено уже 30 гуманитарных конвоев с грузом общей массой 1,6 тысячи тонн.