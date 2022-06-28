Москва, , 16:05 — REGNUM Министерство обороны России дало исчерпывающие пояснения по ситуации в Кременчуге. Об этом 28 июня заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-подходе по итогам совещания министров иностранных дел прикаспийских государств.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Вчера все СМИ на Западе взорвались роликами из Кременчуга, где они показывали кадры горящего торгового центра, обвинив российских военных, что они бомбят гражданскую инфраструктуру», — заявил Лавров.

«Министерство обороны России очень чётко и понятно разъяснило, что на самом деле произошло. Бомбили ангар, куда прибыло американское и европейское оружие и боеприпасы. И в результате детонирования боеприпасов загорелся стоящий рядом — пустующий! — торговый центр», — указал он.

Министр напомнил позицию России, что чем больше будет поставляться оружия, которое призвано продлить конфликт и страдания мирных граждан, тем больше задач «на земле» будут выполнять Вооружённые силы.