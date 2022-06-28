Москва, 28 июня, 2022, 16:05 — ИА Регнум. Министерство обороны России дало исчерпывающие пояснения по ситуации в Кременчуге. Об этом 28 июня заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-подходе по итогам совещания министров иностранных дел прикаспийских государств.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Вчера все СМИ на Западе взорвались роликами из Кременчуга, где они показывали кадры горящего торгового центра, обвинив российских военных, что они бомбят гражданскую инфраструктуру», — заявил Лавров.

«Министерство обороны России очень чётко и понятно разъяснило, что на самом деле произошло. Бомбили ангар, куда прибыло американское и европейское оружие и боеприпасы. И в результате детонирования боеприпасов загорелся стоящий рядом — пустующий! — торговый центр», — указал он.

Министр напомнил позицию России, что чем больше будет поставляться оружия, которое призвано продлить конфликт и страдания мирных граждан, тем больше задач «на земле» будут выполнять Вооружённые силы.