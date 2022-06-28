Салехард, 28 июня, 2022, 16:04 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 28 июня за сутки госпитализировали пять человек с COVID-19. Об этом сообщается на сайте «Стопкоронавирус. рф».

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Денис Гришкин Анализ на коронавирус

По данным регионального оперштаба, всего госпитализировано с коронавирусом 36 ямальцев. Выздоровели за сутки в ЯНАО 16 человек. Заразились коронавирусом пятеро ямальцев. Среди вахтовиков с COVID-19 не выявили ни одного человека.

С начала пандемии в ЯНАО на 28 июня зарегистрировано 137 259 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 135 944 человека, 1042 скончались (ни одного за сутки).