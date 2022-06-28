Москва, 28 июня, 2022, 16:04 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект о гаражных объединениях, передает корреспондент ИА REGNUM 28 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

В продолжение «гаражной амнистии» законопроект предлагает комплексное регулирование вопросов организации деятельности гаражных объединений, которых сейчас насчитывается более 36 тыс., а также прав и обязанностей их членов.

Предлагается общий подход к определению объекта, предназначенного для стоянки и хранения транспортных средств, государственной регистрации прав на него. Законопроект вводит понятия: гаражный комплекс, гараж, место хранения транспортного средства (машино-место).

Закрепляются положения о доле каждого собственника гаража или машино-места в праве собственности на общее имущество, определяет перечень общего имущества собственников гаражей и основы его использования.

Определяются формы объединений собственников гаражей: гаражный кооператив, который является видом потребительского кооператива, и гаражное товарищество, являющееся видом товарищества собственников недвижимости.

Прописывается порядок создания гаражного кооператива и гаражного товарищества, их реорганизации и ликвидации. Предусматривается структура органов управления этих объединений, порядок их избрания, компетенция и ответственность за принятие решений. Подробно раскрывается процедура принятия органами управления решений, права и обязанности членов объединений.

Положения законопроекта будут распространяться и на отношения собственников гаражей, права на которые будут оформлены в ходе гаражной амнистии.