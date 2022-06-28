Москва, 28 июня, 2022, 16:04 — ИА Регнум. В сложившихся условиях ситуация с разгоном мировой инфляции может продолжаться от полугода до года и, скорее всего, закончится глубочайшим глобальным экономическим кризисом или продолжительной рецессией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 июня заявил заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.

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«Рост глобальной инфляции обусловлен беспрецедентным уровнем вливаний средств в экономику, которые пошли в основном в финансовый сектор, — сказал Перепелица. — Обычно продолжительный рост инфляции заканчивается экономическим кризисом и стерилизацией избыточной денежной массы посредством продажи ценных бумаг с высокой ставкой доходности и последующим дефолтом по данным бумагам. В текущих условиях ситуация с разгоном инфляции может продолжаться от полугода до года и, скорее всего, закончится глубочайшим глобальным экономическим кризисом или продолжительной рецессией».

По его словам, риски стагфляции достаточно велики в связи с раскручиванием инфляционных спиралей в западной экономике, высокими ценами на энергоносители и глобальной политической нестабильностью.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Банка международных расчетов, мир испытал глубокий, «по своей сути стагфляционный» шок.