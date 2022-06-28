Рим, 28 июня, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Средняя цена литра бензина в Италии достигла 2,07 евро, передают 28 июня национальные СМИ со ссылкой на профильных экспертов.

АЗС

За минувшую неделю (20−26 июня) цена выросла на 1 цент.

Средняя стоимость литра дизеля выросла почти на 3 цента до 2,03 евро за литр.

Цена на бензин и дизель в Италии в начале 2022 года выросла более чем на 30%, превысив отметку в два евро за литр. Власти снизили вдвое размер топливного акциза, чтобы увести цену ниже упомянутой отметки, однако месяцем позже она вновь была преодолена.