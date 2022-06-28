Лондон, 28 июня 2022, 16:03 — REGNUM Принц Гарри и Меган Маркл наняли режиссёра Лиз Гарбус для съёмок их документального сериала. Об этом 28 июня пишет Daily Mail.
Как отмечает издание, папарацци заметили оборудование, принадлежащее команде Гарбус, которое пытались спрятать, чтобы «сохранить проект в тайне». По данным СМИ, герцог и герцогиня Сассекские подписали контракт о сотрудничестве с режиссёром на год.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, сервис Netflix выпустит документальный сериал о принце Гарри и Меган Маркл. Платформа планирует релиз уже в этом году, однако герцог и герцогиня Сассекские настаивают на выходе проекта уже после презентации мемуаров Гарри.
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