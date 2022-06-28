Лондон, 28 июня, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Принц Гарри и Меган Маркл наняли режиссёра Лиз Гарбус для съёмок их документального сериала. Об этом 28 июня пишет Daily Mail.

Northern Ireland Office Принц Гарри и Мегал Маркл

Как отмечает издание, папарацци заметили оборудование, принадлежащее команде Гарбус, которое пытались спрятать, чтобы «сохранить проект в тайне». По данным СМИ, герцог и герцогиня Сассекские подписали контракт о сотрудничестве с режиссёром на год.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сервис Netflix выпустит документальный сериал о принце Гарри и Меган Маркл. Платформа планирует релиз уже в этом году, однако герцог и герцогиня Сассекские настаивают на выходе проекта уже после презентации мемуаров Гарри.