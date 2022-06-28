Джакарта, , 16:02 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо и первая леди страны Ириана Джоко Видодо, а также индонезийская делегация отправились в Польшу, чтобы там сесть на поезд и добраться до Украины, сообщает Kompas.

Джоко Видодо Presidenri.go.id

Из аэропорта президент Индонезии и его окружение отправятся в отель. Затем индонезийская делегация сядет на поезд, чтобы добраться до Киева.

Джоко Видодо встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. На 30 июня запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии подчеркнул важность поддержки стран G20 для возобновления экспорта пшеницы с Украины, а также экспорта продуктов питания и удобрений из России.

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