Москва, , 16:02 — REGNUM Для того, чтобы деньги из финансового сектора мировой экономики вернулись в реальный, одного повышения ставок центральных банков будет недостаточно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 июня заявил заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица. Так он прокомментировал предупреждения Банка международных расчетов о рисках стагфляции, которые грозят мировой экономике, и его призывы к центральным банкам принять соответствующие меры.

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«Достижение долгосрочного экономического развития возможно только при развитии реального сектора экономики и перекачки туда денег из финансового, — сказал Перепелица. — Для этого недостаточно просто поднимать ставки. Необходим комплекс мер поддержки национального производства, контроль за расходованием средств, выдача целевых кредитов, государственные субсидии и льготное налогообложение. Кроме того, необходимо эффективно работать с инструментами таможенного регулирования обеспечивая беспошлинный ввоз критически важных и не производящихся в стране компонентов для производства. А также поддержка экспорта готовой продукции».

Кроме того, как полагает эксперт, необходимо обеспечить устойчивый фиксированный курс национальной валюты, что очень важно для долгосрочных инвестиционных проектов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что перелом в мировой экономике, о котором предупреждает BIS, уже произошел.

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