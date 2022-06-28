Вашингтон, 28 июня, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Серверная часть игрового облачного потокового сервиса Google Stadia может быть модернизирована через добавление графических процессоров Nvidia. Об этом 28 июня сообщает журнал PC Gamer.

Логотип Stadia

Инсайдер утверждает, что IT-гигант, построивший систему Stadia на основе графических процессоров AMD, специально созданных для потоковых игровых сервисов, решил закупать новое оборудование у Nvidia. Источник обратил внимание журналистов, что информация о добавлении поддержки устройств этой компании появилась в версии ядра Stadia на основе Linux, которое имеет открытый исходный код.

Автор статьи отметил, что вряд ли Google собирается отказаться от оборудования AMD, поскольку это стало бы «огромным проектом», который не имеет смысла в долгосрочной перспективе. Он предположил, что, вероятнее всего, речь идёт о том, что Google дополнит аппаратную часть оборудованием Nvidia.

Напомним, Google запустила сервис Stadia 19 ноября 2019 года. Благодаря этой платформе пользователи могут играть в требовательные игры на низкопроизводительных устройствах, поскольку графическая часть обрабатывается на удалённых серверах. Минусом таких сервисов является то, что пользователи обязательно должны иметь высокоскоростное подключение к Сети.