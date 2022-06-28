Калининград, 28 июня, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Главным тренером женского волейбольного клуба «Локомотив» (Калининград) вместо дисквалифицированного Андрея Воронкова назначен Константин Сиденко. Об этом 28 июня сообщила пресс-служба команды.

Волейбол

Сиденко в качестве игрока становился чемпионом России в составах московского ЦСКА и казанского «Динамо-Таттрансгаз», с новосибирским «Локомотивом» выигрывал Кубок России и Лигу чемпионов. В 2014 году он начал тренерскую карьеру, работал в тренерских штабах «Локомотива», «Кузбасса» и казанского «Зенита». В 2017 году возглавлял студенческую сборную России на Универсиаде, на которой команда заняла второе место.

Напомним, Воронков был главным тренером «Локомотива» с 2018 года по май 2022-го.

30 мая исполком Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) дисквалифицировал его на два года в связи с оскорбительным выражением в адрес кубинской волейболистки екатеринбургской «Уралочки» Айламы Монтальво.