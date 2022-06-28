Москва, , 16:37 — REGNUM Известный турецкий актёр Керем Бюрсин ведёт переговоры о съёмках в российском сериале. Об этом написал портал Super.ru 28 июня.

Керем Бюрсин Кадр из интервью

Как сообщил источник, артист может присоединиться к актёрскому составу второго сезона сериала «Два холма». Стоит отметить, что представители онлайн-кинотеатра START, показывающего шоу, пока что никак не комментировали подобную информацию.

Напомним, Керем Бюрсин является одним из наиболее востребованных турецких актёров в настоящее время. Артист сыграл в таких сериалах, как «Постучись в мою дверь», «В ожидании солнца», «Дело чести» и многих других.

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