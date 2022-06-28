Москва, 28 июня, 2022, 16:37 — ИА Регнум. Известный турецкий актёр Керем Бюрсин ведёт переговоры о съёмках в российском сериале. Об этом написал портал Super.ru 28 июня.

Кадр из интервью Керем Бюрсин

Как сообщил источник, артист может присоединиться к актёрскому составу второго сезона сериала «Два холма». Стоит отметить, что представители онлайн-кинотеатра START, показывающего шоу, пока что никак не комментировали подобную информацию.

Напомним, Керем Бюрсин является одним из наиболее востребованных турецких актёров в настоящее время. Артист сыграл в таких сериалах, как «Постучись в мою дверь», «В ожидании солнца», «Дело чести» и многих других.