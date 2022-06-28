Берлин, , 16:05 — REGNUM Германия ожидает, что Китай будет соблюдать наложенные на Россию санкции. Об этом немецкий канцлер Олаф Шольц заявил 28 июня на итоговой пресс-конференции по завершении саммита G7 в Эльмау.

Олаф Шольц OSCE Parliamentary Assembly

Шольца спросили об ожиданиях от политики Пекина. Он отметил, что санкции Берлин сформировал вместе «со многими другими» партнёрами, и теперь ожидает, что они не будут нарушены.

«На этом мы настаиваем на всех переговорах, которые ведём… И будем продолжать это делать сообща», — сказал канцлер ФРГ.

Как сообщало ИА REGNUM, в итоговом заявлении участники саммита Группы семи призвали Китай оказать давление на Россию, чтобы положить конец конфликту на Украине. В российском МИД отметили, что это «похоже на капитуляцию либерализма».

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