Рим, 28 июня, 2022, 15:59 — ИА Регнум. Около 50% жителей Италии, намеренных участвовать в выборах, поддерживают правоконсервативные партии, таковые опубликованные 28 июня итоги опроса Winpoll.

Иван Шилов ИА REGNUM Луиджи Ди Майо

25,5% респондентов намерены голосовать за «Братьев Италии» (в оппозиции), 15,1% — за «Лигу», 9,7% — за партию «Вперед, Италия» (обе — в правящей широкой коалиции).

Рейтинг основной леволиберальной Демократической партии (входит в коалицию) — 20,5%, вместе с другими либеральными партиями — 27,4%.

За популистов из «Движения 5 звезд» (входит в коалицию) намерены проголосовать 9,9% граждан, но в случае отдельного выдвижения группы экс-лидера партии Луиджи Ди Майо показатель снизится до 6,9%, а сам Ди Майо сможет рассчитывать на 4,7%.