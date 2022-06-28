Рим, 28 июня, 2022, 15:58 — ИА Регнум. По данным за апрель 2022 года, объем промышленного производства в Италии вырос на 1,1% в сравнении с данными предыдущего месяца, сообщили 28 июня в национальной службе статистики.

Италия

Рост в сравнении с аналогичным периодом 2021 года составил 5,5%.

При этом куда более существенным оказался рост стоимости произведенной продукции — на 22% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. Рост цен на продукцию объясняется в первую очередь повышением стоимости энергии.