Молдавия, , 15:57 — REGNUM Сотрудники Национального органа по неподкупности Молдавии проверили декларации о доходах президента республики Майи Санду. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Майя Санду Gov.md

Сообщается, что в части доходов и приобретённого имущества проверяющие не выявили ничего подозрительного. Существенной разницы между заработанными и потраченными средствами не было.

По данным пресс-службы, проверялся период с 9 марта 2019 года по 13 ноября 2019 года. В это время Санду была премьер-министром республики и депутатом парламента.