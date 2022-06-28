Москва, , 15:57 — REGNUM Сегодня, 28 июня, по состоянию на 15:15 по мск доллар на Московской бирже дешевеет на 1,35%, до 52,66 рубля. Евро теряет 1,25%, отступая до 55,59 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Шахурин.

Рубль © ИА REGNUM

«Несмотря на то, что пик налоговых выплат уже пройден и предложение валюты со стороны экспортеров будет снижаться, рубль продолжает движение в направлении отметки 50 рублей за доллар.

Трейдеров не пугают даже новые санкции против России, которые обсуждают страны «Большой семерки». Кроме запрета на операции с российским золотом обсуждается возможность запрета транспортировки российской нефти по морю.

Под угрозой находится и сбыт российских алмазов, которые планируют объявить «кровавыми» по аналогии с драгоценными камнями из ряда африканских стран.

Все эти поводы спекулянты, возможно, попытаются отыграть в ближайшее время. Однако пока положительный торговый баланс и рост нефтяных котировок продолжают укреплять рубль», — пояснил эксперт.

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