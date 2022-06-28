28 июня 2022 | Время чтения 3 мин

Валерий Ходячий, , 16:51 — REGNUM В июле 2022 года исполнится ровно три года с того момента, как Япония ограничила экспорт химических материалов, использующихся в полупроводниковой промышленности.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным японской газеты Nihon Keizai Shimbun (The Nikkei), Южная Корея начала локализацию ключевых материалов в рамках борьбы с экспортными ограничениями, однако её зависимость от японских поставок возрождается. Именно это и обсудили жители Южной Кореи в Сети.

Напомним, что 1 июля 2019 года Япония ввела ограничения на экспорт в Южную Корею трех ключевых материалов, необходимых для производства полупроводников и дисплеев. Это действие со стороны Токио было расценено как ответная мера на решение Верховного суда Южной Кореи, предписывающее японским фирмам выплатить компенсацию жертвам принудительного труда в годы Второй мировой войны.

После ввода экспортных ограничений в Южной Корее начали массово бойкотировать продукцию японского производства, а правительство страны выделило 2 трлн вон (~$1,54 млрд) на исследования, разработки и производство необходимых материалов внутри страны.

Известно, что после ввода ограничений импорт фтористого водорода из Японии резко сократился. В 2020 году импорт сократился на 86% по сравнению с показателем 2018 года. Однако в 2021 году импорт, напротив, вырос на 34%, а в период с января по апрель 2022 года — ещё на 30%.

Также отмечен рост импорта фоторезистов, фторированных полиимидов и оборудования для производства полупроводников.

«Южнокорейские полупроводниковые компании с осторожностью относятся к внедрению отечественных материалов, так как для того, чтобы перейти на отечественную продукцию, им необходимо остановить все производство для замены импортного», — отметил аналитик южнокорейской компании Investment & Securities.

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Между тем японское издание отметило, что причин приостанавливать процесс локализации полупроводниковых материалов и оборудования новой администрацией нет. По мнению редакции, частичная локализация необходима с точки зрения экономики и безопасности.

«Над слабыми сторонами нужно работать. Поэтому считаю, что необходимо продолжать бойкот», — пишет join***.

«Ради нашей же экономики нам необходимо сократить зависимость от внешнего мира», — считает sams***.

«За короткий промежуток времени сложно чего-то достичь. Чтобы достигнуть цели, необходимо непрерывно придерживаться строгой позиции в долгосрочной перспективе. Никто не гарантирует, что Япония вновь не начнет «свое возмездие». Поэтому я считаю, что нам нужно увеличить объём инвестиций в отечественные компании», — отмечает lion***.

«Каждая страна хороша в чем-то. Нам также следует сосредоточить свое внимание на тех областях, в которых хороши мы», — считает free***.

«В какой-то степени Мун Чжэ Ина можно назвать вспыльчивым. Он проводил политику, которая препятствовала экономическому развитию страны. В частности, это касается ядерной энергетики, материалов и так далее», — утверждает pete***.

«Крупные компании должны помочь мелким отечественным компаниям подняться с колен, чтобы страна избавилась от зависимости от импорта. Но если так сделать, существует вероятность, что мы никогда не сможем обогнать Китай, Японию и США», — предполагает neww***.

«Это была торговая война. Как же хорошо, что корейцы быстро остывают», — пишет yunj***.

«Мне кажется, это временное явление. Поэтому мне искренне жаль тех, кто пьет японское пиво или одевается в Uniqlo», — сочувствует sele***.

«Хотите сказать, что администрация Муна испортила отношения между Сеулом и Вашингтоном? Он работал в интересах страны», — утверждает join***.

«От этой торговой войны бедные лишь стали беднее. А импорт фтористого водорода как растет, так и продолжает расти. Стоит признать, что у Японии более мощный двигатель роста, нежели у Южной Кореи», — пишет 4030***.

«Всё, чем так хвастал и гордился Мун, оказалось ложным», — считает k002***.

«Во сколько обошлась эта «полическо-дипломатическо-экономическая катастрофа»?» — вопрошает pine***.

«Такое отношение, которое было в эпоху Муна, может пойти на пользу обеим странам, если мы извинимся и нормализуем отношения», — считает 0109***.