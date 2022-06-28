Санкт-Петербург, , 16:12 — REGNUM Отправиться в Бухару из Санкт-Петербурга можно с помощью нового авиарейса. Об этом 28 июня сообщили в пресс-службе ООО «Воздушные ворота северной столицы».

Аэропорт «Пулково» Дарья Драй © ИА REGNUM

Рейсы из Петербурга во всемирно известный город Узбекистана запустила авиакомпания Qanot Sharq. Самолёты будут вылетать из Северной столицы по вторникам в 2:00 (по московскому времени), а прибудут в Бухару в 08:30 (по местному времени).

Пассажиров будут доставлять на самолётах Airbus A320, вместимость которых составляет 174 человека.

Отметим, что Бухара интересна своей древней архитектурой и историей. Здесь много веков назад проходил маршрут Великого Шелкового пути.

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