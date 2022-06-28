Вашингтон, , 15:57 — REGNUM Администрация США намерена разместить дополнительные силы в Европе, об этом будет объявлено на саммите НАТО. Помощник президента по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил об этом в ходе аудиобрифинга.

Джо Байден Gage Skidmore

По его словам, на саммите НАТО, который откроется 29 июня в Мадриде, члены альянса, включая США, продемонстрируют приверженность обязательствам по увеличению присутствия сил в Европе. Таков ответ на стратегические вызовы, связанные с российской спецоперацией на Украине.

«США завтра объявят о дополнительном размещении сил на земле, воде и в воздухе на длительную перспективу за пределами этого кризиса, сколько бы он не продлился», — сказал Салливан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Белом доме заявили, что президент США Джо Байден объявит в Мадриде о новых обязательствах по укреплению военного потенциала Североатлантического альянса.

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