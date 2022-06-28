Воронеж, 28 июня, 2022, 15:52 — ИА Регнум. Более 300 иностранцев легализовала преступная группа в Воронежской области, в отношении участников противоправной деятельности вынесен судебный приговор. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 июня в пресс-службе УФСБ по Воронежской области.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

По данным УФСБ, один из учредителей региональной общественной организации Узбекской национально-культурной автономии Воронежской области, директор ООО «Бахт» Фарух М. и самозанятый Бахтыяр М. на системной основе с 2018 по 2020 годы за денежное вознаграждение осуществляли фиктивный прием комплексных экзаменов у иностранных граждан по проверке владения русским языком, знания истории России и основ законодательства Российской Федерации, с последующей выдачей сертификата государственного образца для получения разрешения на временное проживание в РФ, вида на жительство, разрешения на работу либо патента. За свои услуги фигуранты брали плату от 2,5 до шести тысяч рублей с человека.

«Согласно оперативным данным, преступная группа успела легализовать подобным образом более 300 иностранцев», — сообщили в УФСБ.

В ходе расследования уголовного дела, возбуждённого УФСБ России по Воронежской области по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции», были установлены ещё два участника преступной схемы — они подыскивали желающих для получения документов.

Ленинский суд признал всех четверых фигурантов виновными в совершении преступления, им назначено наказание в виде трёх и двух лет лишения свободы условно, со штрафами от 50 до 40 тысяч рублей.

В настоящее время ведётся работа по аннулированию документов, которые были необоснованно выданы иностранцам.