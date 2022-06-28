Оренбург, , 16:52 — REGNUM В Оренбурге руководитель следственного управления СКР по региону поручил подчинённым инициировать доследственную проверку по факту стрельбы, которую учинил сотрудник полиции на улице. В её рамках предстоит установить обстоятельства произошедшего и дать им правовую оценку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил официальный представитель ведомства Радик Галимов.

Следственный комитет Sledcom.ru

Напомним, инцидент произошёл 26 июня. Возле дворца творчества детей и молодёжи якобы пьяный полицейский устроил стрельбу из травматического оружия.

Обошлось без пострадавших. Известно, что правоохранитель находился в отпуске. В пресс-службе УМВД по Оренбуржью отметили, что по факту ЧП проводится служебная проверка.

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