Пенза, 28 июня, 2022, 16:37 — ИА Регнум. В Пензенской области в январе–мае 2022 года оборот розничной торговли составил 113,1 млрд рублей, или 97,4% к уровню прошлого года. О состоянии потребительского рынка сообщает Пензастат.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Потребительская корзина

Продажи пищевых продуктов, напитков и табачных изделий за пять месяцев упали на 3,6% по сравнению с январем — маем в 2021 году и составили 54,3 млрд рублей.

Непродовольственных товаров за этот же период приобретено на сумму 58,8 млрд рублей, или 98,3% к январю — маю прошлого года (-1,7%).

Каждым жителем области в среднем было куплено товаров на 88,8 тыс. рублей.

Также регистрируется снижение оборота общественного питания. За пять месяцев 2022 года он составил 3,6 млрд рублей, что в сопоставимой оценке на 6,1% меньше января — мая прошлого года. На одного жителя Пензенской области оборот общественного питания составил 2,9 тыс. рублей.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области за первые четыре месяца 2022 года произошло существенное снижение индекса производства одежды по сравнению с январем-апрелем прошлого года. Также отмечается спад производства компьютеров, электронных и оптических изделий (на 37,5%), готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (на 21,3%), химических веществ и химических продуктов.

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