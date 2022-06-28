София, , 15:48 — REGNUM Депутаты Народного собрания (парламента) Болгарии в ходе заседания 28 июня утвердили постановление о повышении минимальной пенсии в стране до 467 левов ($253). Об этом сообщает софийская газета «Факты».

Болгария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, указанное постановление вступает в силу с 1 июля нынешнего года.

Предполагается также, что граждане, получающие пенсионный минимум, смогут рассчитывать на дополнительные социальные льготы на оплату коммунальных услуг и приобретение лекарственных препаратов.

Напомним, на данный момент каждый второй пенсионер в Болгарии проживает за чертой бедности. Вопросы пенсионной реформы болгарский парламент рассматривал с 2021-го года.