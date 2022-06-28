Кишинёв, 28 июня, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Неизвестный 28 июня сообщил в дежурную службу полиции Кишинёва о «минировании» здания суда в районе Буюканы. Об этом сообщает пресс-служба столичного ведомства.

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Сообщается, что звонок поступил около 13:50 (совпадает с московским). Неизвестный сообщил о «бомбе» в здании. Информацию проверяют сапёры на месте.

Сообщается, что здание суда оцепили, из него всех эвакуировали. Специалисты осматривают здание и прилегающую территорию.

Стоит отметить, что в Кишинёве регулярно сообщают о «минировании» зданий суда. Чаще всего это в районе Буюканы. Сообщения каждый раз оказываются ложными.