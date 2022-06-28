Москва, , 15:48 — REGNUM Госдума приняла в первом чтении правительственный закон, предусматривающий возможность осуществления расчетов по внешним облигационным займам в российских рублях, передает корреспондент ИА REGNUM 28 июня.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые санкции и русофобская политика Запада — все новости»

Документ был разработан в связи с решением властей США об отказе в продлении лицензии на получение инвесторами платежей в долларах США по государственным долговым обязательствам России и невозможностью дальнейшего осуществления российским центральным депозитарием платежей в евро в связи с его включением Европейским союзом в «санкционный» список.

Закон приостанавливает до 1 января 2023 года действие положения Бюджетного кодекса РФ, предусматривающего, что обязательства Российской Федерации и субъекта страны, возникшие в результате эмиссии соответствующих государственных ценных бумаг, составляющие внешний долг и удостоверяющие право на получение доходов в денежной форме или погашение в денежной форме, подлежат оплате в иностранной валюте.