Москва, , 15:47 — REGNUM Планы Банка России по выпуску новых банкнот с прежним номиналом сигнализируют, что в ЦБ не ожидают галопирующей инфляции, которая могла бы вынудить проводить деноминацию, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

Банкноты Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Целью введения купюр нового образца может быть снижение расходов на выпуск и поддержание купюр в пригодном состоянии, повышение уровня защиты для купюр крупных номиналов.

Но сложности ожидают банковский сектор, использующий в основном импортные банкоматы и машины для счета и проверки купюр.

Поскольку западные поставщики этого оборудования прекратили техническую поддержку из-за санкций, вопрос о его перенастройке придется решать нестандартными методами.

Потребуется не только техническая переналадка, но, вероятно, и внесение изменений в программное обеспечение. Это может замедлить процесс введения в оборот новых купюр», — предполагает эксперт.

Как сообщало, Банк России представит модернизированную 100-рублевую банкноту 30 июня.

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