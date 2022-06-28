Москва, 28 июня, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Планы Банка России по выпуску новых банкнот с прежним номиналом сигнализируют, что в ЦБ не ожидают галопирующей инфляции, которая могла бы вынудить проводить деноминацию, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банкноты

«Целью введения купюр нового образца может быть снижение расходов на выпуск и поддержание купюр в пригодном состоянии, повышение уровня защиты для купюр крупных номиналов.

Но сложности ожидают банковский сектор, использующий в основном импортные банкоматы и машины для счета и проверки купюр.

Поскольку западные поставщики этого оборудования прекратили техническую поддержку из-за санкций, вопрос о его перенастройке придется решать нестандартными методами.

Потребуется не только техническая переналадка, но, вероятно, и внесение изменений в программное обеспечение. Это может замедлить процесс введения в оборот новых купюр», — предполагает эксперт.

Как сообщало, Банк России представит модернизированную 100-рублевую банкноту 30 июня.

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