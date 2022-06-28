Рязань, 28 июня, 2022, 15:52 — ИА Регнум. В Рязанской области за истекшие сутки госпитализированы 17 новых ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 июня в федеральном оперативном штабе. Зарегистрирован один летальный исход.

Александр Погожев ИА REGNUM Исследование ПЦР-тестов

Всего в Рязанской области выявлено 122 298 носителей коронавируса. после лечения выздоровели 118 298 человек, в том числе 39 выписаны за последние сутки.

От осложнений при COVID-19 в регионе скончались 3 404 пациента.