Ижевск, , 15:47 — REGNUM В Удмуртии задержан президент Адвокатской палаты республики Дмитрий Талантов, который является защитником обвиняемого в госизмене бывшего советника главы «Роскосмоса», журналиста Ивана Сафронова. Он подозревается в преступлении по ст. 207.3 УК («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий»), сообщает «Коммерсантъ».

Задержание Publicdomainpictures.net

Талантов сообщил о своем задержании в социальной сети. «Прошу сообщить всем о задержании моем. С трудом пишу, в наручниках», — написал он.

Факт задержания подтвердил источник издания в правоохранительных органах. Также отмечается, что уголовное дело в отношении адвоката возбуждено следственным управлением СКР по Юго-Западному округу Москвы. Не исключается, что он будет доставлен в Москву.

ИА REGNUM напоминает, ранее другого защитника Сафронова адвоката Ивана Павлова обвинили в разглашении данных следствия по делу журналиста. В сентябре прошлого года он выехал из России в Грузию.

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