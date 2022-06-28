Москва, , 15:46 — REGNUM В Сеть утекли данные миллионов пользователей бесплатного сервиса Bean VPN. Об этом 28 июня пишет «Хабр», ссылаясь на данные Cybernews.

Персональные данные

Как отмечает издание, в открытом доступе нашли базу данных с более чем 18 ГБ журналов подключений, созданных приложением. В базе содержится более 25 млн записей, включая такие сведения, как идентификаторы устройств, идентификаторы сервисов Play, IP-адреса, отметки о подключении и другие. По словам экспертов, их можно использовать для установления личности пользователей.

Ранее Роскомнадзор признал VPN-сервисы «угрозой», поэтому Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) принимает меры по ограничению их работы на территории РФ. Позже глава российского Минцифры Максут Шадаев заявил, что власти не собираются вводить наказание за использование россиянами сервисов VPN.

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