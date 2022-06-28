Москва, , 15:45 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о новых обязанностях кандидатов на должность атамана Всероссийского казачьего общества, передает корреспондент ИА REGNUM 28 июня.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Для кандидата на должность атамана Всероссийского казачьего общества вводится обязанность представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера при внесении представления о его назначении на эту должность президенту России.

Кроме того, законопроект предусматривает необходимость размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных атаманами войсковых казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, и атаманом Всероссийского казачьего общества, в интернете и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования.

Читайте ранее в этом сюжете: Законопроект об отчетности кандидатов в атаманы о доходах внесен в Госдуму