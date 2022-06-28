Москва, 28 июня, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект о новых обязанностях кандидатов на должность атамана Всероссийского казачьего общества, передает корреспондент ИА REGNUM 28 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Для кандидата на должность атамана Всероссийского казачьего общества вводится обязанность представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера при внесении представления о его назначении на эту должность президенту России.

Кроме того, законопроект предусматривает необходимость размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных атаманами войсковых казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, и атаманом Всероссийского казачьего общества, в интернете и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования.