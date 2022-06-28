Кандидаты в атаманы будут отчитываться о доходах
Москва, 28 июня, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект о новых обязанностях кандидатов на должность атамана Всероссийского казачьего общества, передает корреспондент ИА REGNUM 28 июня.
Для кандидата на должность атамана Всероссийского казачьего общества вводится обязанность представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера при внесении представления о его назначении на эту должность президенту России.
Кроме того, законопроект предусматривает необходимость размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных атаманами войсковых казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, и атаманом Всероссийского казачьего общества, в интернете и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования.