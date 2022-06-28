Москва, 28 июня, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Сейчас, когда сокращение поставок газа из России перестало быть страшилкой для давления на Кремль, а превратилось в реальность, европейские лидеры готовы хвататься за любую возможность покрыть недостаток углеводородов, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Владислав Исаев.

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«Поэтому в голове у президента Франции Эммануэля Макрона вполне совмещаются планы ограничить цены на российские энергоносители принудительно и одновременно вложиться в разработку месторождений в Венесуэле.

Хотя не очень понятно, что может заставить французские компании вкладываться в долгосрочный и дорогой проект, зная, что в Европе, куда они будут доставлять газ и нефть из Венесуэлы, им придется конкурировать с искусственно ограниченными в цене российскими углеводородами.

Также не очень понятно, как Макрону удастся убедить США снять санкции с Венесуэлы, да ещё для того, чтобы французы могли получить альтернативу нефти и газу из США.

И как разрешится вопрос с американскими нефтяными компаниями, национализированными в Венесуэле», — задаётся вопросом эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Венесуэла готова принять французские нефтегазовые компании, желающие работать для поставок сырья в Европу и на мировые рынки, заявил президент страны Николас Мадуро.

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