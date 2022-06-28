Вологда, , 15:43 — REGNUM Врачи Вологодского перинатального центра спасли женщину, у которой во время родов остановилось серце, сообщает региональный минздрав.

Новорожденный angel4leon

Сердце 38-летней женщины остановилось во время схваток. В этот момент находившаяся рядом с роженицей акушерка Наталья Кришталь позвала на помощь дежурных врачей и тут же начала делать непрямой массаж сердца.

«Мы приняли решение о срочном кесаревом сечении, — цитирует ведомство врача-акушера-гинеколога Ольгу Смирнову. — Сердечную деятельность удалось восстановить. С момента потери сознания до извлечения ребенка прошло всего четыре минуты. Позже мы с трудом могли поверить в это. Казалось, что прошли часы. Все закончилось благополучно».

Роженице был поставлен предварительный диагноз — тромбоэмболия легочной артерии. После операции она была переведена в отделение анестезиологии-реанимации Регионального сосудистого центра. А новорожденную девочку в критическом состоянии передали неонатальной реанимационной бригаде. В настоящее время жизни матери и ребенка ничего не угрожает, они находятся дома.

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