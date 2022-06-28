Элиста, 28 июня, 2022, 15:43 — ИА Регнум. В Калмыкии восемь детей-сирот стали новосёлами. Ключи от квартир им вручил глава республики Бату Хасиков.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Ключи

По словам руководителя региона, благодаря федеральной поддержке в 2022 году в Калмыкии приобретаются 16 квартир на общую сумму 65,7 млн рублей. Жильё предоставляется сиротам, состоящим в списке очередников.

В Калмыкии за три года приобретено 70 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.