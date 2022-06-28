Кишинёв, , 15:40 — REGNUM Заявления адвокатов временно отстранённого от должности генпрокурора Молдавии Александра Стояногло являются «попытками грубого манипулирования». Данное заявление 28 июня обнародовала пресс-служба минюста республики.

Молдавия Иван Шилов © ИА REGNUM

В ведомстве отметили, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) уведомил молдавское правительство о двух жалобах Стояногло: относительно лишения свободы после возбуждения уголовного дела, а также о его отстранении от должности и невозможности обжаловать эту меру.

В минюсте заявили, что на ход дела это не влияет. Запрошенные данные будут направлены в ЕСПЧ в срок, как и указано в запросе, до 22 сентября 2022 года.

Напомним, Стояногло временно отстранили от должности и задержали в октябре 2021 года за 20 минут до начала пресс-конференции, где он обещал нечто сообщить о президенте республики Майе Санду. Его обвинили в злоупотреблении властью, «пассивной коррупции», превышении должностных полномочий др. Генпрокурор обвинений не признаёт и заявляет, что уголовное преследование является «местью» со стороны президента.