Москва, , 15:50 — REGNUM Российская сторона рассчитывает, что трибунал в Гааге учтёт аргументы Москвы по инциденту с тремя украинскими кораблями в Чёрном море, и сожалеет, что её возражения не нашли поддержки. Об этом говорится в опубликованном 28 июня заявлении МИД РФ.

Катер ВМС Украины «Никополь» Mil.gov.ua

27 июня международный арбитражный трибунал в Гааге вынес первое решение по делу «Украина против Российской Федерации», которое Киев инициировал после задержания российскими пограничниками в Чёрном море украинских военных кораблей и военнослужащих. Инцидент произошёл 28 ноября 2018 года, в суд Украина обратилась в 2019 году.

«Этим решением завершился предварительный этап рассмотрения спора, в ходе которого Россия представила возражения относительно наличия у трибунала юрисдикции рассматривать поданную Украиной жалобу по существу», — отметили в МИД.

В министерстве с сожалением отметили, что арбитраж не стал поддерживать доводы Москвы и посчитал необходимым перевести российско-украинский спор в стадию рассмотрения по существу. На этом этапе позиция России будет дополнительно изучена.

Выводы, которые трибунал сделал на этом этапе, Россия примет во внимание при подготовке ответного меморандума, который нужно представить в арбитраж до 27 декабря 2022 года.

«РФ рассчитывает, что в рамках следующей фазы арбитражного процесса трибунал максимально учтёт все наши аргументы и оставит украинские требования по существу спора без удовлетворения», — добавили в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, Украина обвинила Россию в нарушении Конвенции ООН по морскому праву, в ответ Москва подала свои юрисдикционные возражения. В ноябре 2018 года украинские катера «Никополь» и «Бердянск» и буксир «Яны Капу» нарушили водную границу России. Корабли и их экипаж задержали российские пограничники. Российские власти назвали инцидент провокацией.

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