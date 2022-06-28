Москва, 28 июня, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Госдума во втором чтении приняла законопроект, направленный на повышение престижа профессии учителя, передает корреспондент ИА REGNUM 28 июня.

Госдума

Из закона «Об образовании в РФ» исключается термин «образовательная услуга».

Термин «государственная и муниципальная услуга в сфере образования» имеет неоднозначное толкование и ассоциируется с коммерческими услугами. Исключение термина поможет выстроить гармоничные отношения между всеми участниками образовательного процесса, указали в Госдуме.

При этом в законе останется понятие платной образовательной услуги.

Кроме того, вводятся такие понятия, как «объем финансового обеспечения реализации образовательной программы» и «объем финансового обеспечения выполнения государственного или муниципального задания» с отсылкой на бюджетное законодательство Российской Федерации.