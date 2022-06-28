Москва, , 15:37 — REGNUM Госдума во втором и в третьем чтении приняла закон, разрешающий садоводам разводить кур и кроликов, передает корреспондент ИА REGNUM 28 июня. Однако содержать «птичий двор» они смогут при соблюдении ряда условий.

Курица unserekleinemaus

Закрепляется возможность использования садовых и огородных земельных участков для выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственной птицы или кроликов при условии установления градостроительным регламентом для территориальной зоны, в границах которой расположен такой земельный участок, соответствующего вспомогательного вида разрешенного использования либо в соответствии с разрешением на условно разрешенный вид использования, при условии соблюдения земельного законодательства, ветеринарных норм и правил, санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов, следует из документа.

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Кроме того, закон закрепляет право товариществ садоводов и огородников проводить голосование не только очно, но и в дистанционной форме, а с 1 января 2023 года и через портал госуслуг.

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