Москва, , 15:35 — REGNUM Автомобиль является одним из самых опасных видов транспорта. Безусловно, что периодически аварийные ситуации на дорогах создаются именно из-за плохого самочувствия или заболевания граждан, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.

За рулем Yarregion.ru

«Если человек достаточно долго водил машину, при появлении заболеваний ему сложно отказаться от этой привычки. Хотя он сам сознает потенциально опасную ситуацию на дорогах.

Единая система данных относительно заболеваний и ограничений позволит выявлять тех, кто продолжает водить автомобиль будучи не очень здоровым.

Потенциально это должно снизить количество ДТП и иных подобных ситуаций на дорогах.

Однако есть другая сторона, в которой гражданин будет активно скрывать свои болезни, избегать дополнительного освидетельствования.

Важным моментом является своевременное внесение медицинскими организациями сведений в единую базу», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России предложило лишать водителей прав при наличии у них ряда заболеваний.

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